Familie Vollering viert Tourwinst op de camping: 'Demi is altijd Demi gebleven'

De familieliefde is van de gezichten af te lezen. "Ja, ze is wel echt een familiemens", bevestigt zus Nena. De rensters zelf vertelde zaterdag na haar ritzege op de Tourmalet al dat haar familie en vrienden langs het parcours haar "alle kracht" gaven.

Achteraan staan moeder Germa, vader Kees en zus Nena, die zichzelf een weg naar voren moeten wurmen om hun dochter en zus te zien. De van trots glimmende vader zwaait, Demi kijkt even omhoog, lacht, maar blijft in haar focus.

Het is een halfuur voordat Demi Vollering van het startpodium zal gaan rollen in Pau voor de afsluitende tijdrit in de Tour de France. Het staat bomvol bij de ploegbus van SD Worx. Iedereen wil een glimp opvangen van de geletruidraagster die zich aan het warm rijden is.

"Ik dacht dat Niewiadoma als eerste zou komen, maar toen hoorde ik mensen Demi aanmoedigen en kwam zij tevoorschijn uit de mist. Ik dacht wel even: hoe kan dat?", vertelt haar zus.

Even later kreeg Vollering voor het eerst in haar carrière de gele trui omgehangen. "Heel bijzonder", vindt Nena het om haar zus in het geel te zien. "We hoopten al heel lang voor haar dat het zou gaan lukken, en nu is het dan ook echt gelukt."

Vriendenboekjes

Een meisjesdroom? "Jazeker", vertelt moeder Germa. "In vriendenboekjes was haar antwoord op de vraag wat ze later wilde worden steevast: wielrenster."

"Terwijl we helemaal geen wielerfamilie zijn. Wij fietsen wel hoor, maar dan op normale fietsen", lacht moeder Germa. "De kinderen van mijn zus wielrenden wel. Ik denk dat Demi's passie daar vandaan komt."