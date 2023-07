Evacuaties in Peking vanwege zware regenval door rest orkaan Doksuri

In Peking hebben zeker 31.000 mensen hun huis moeten verlaten vanwege de zware regenval als gevolg van orkaan Doksuri, waarvan de resten inmiddels over de Chinese hoofdstad zijn gekomen. Staatsomroep CCTV meldt dat het de zwaarste buien van dit jaar zijn. Nog altijd regent het flink in de stadsprovincie en de provincies Hebei, Tianjin en Shanxi.

Afgelopen nacht kwam in heel Peking gemiddeld zo'n 140 millimeter regen neer. In het zuidwestelijke district Fangshan werd zelfs 500 millimeter gemeten. Van schade of slachtoffers wordt geen melding gemaakt.

Door het noodweer ligt het werk op zo'n 4000 bouwplaatsen stil. Zo'n 20.000 gebouwen worden onderzocht op schade.

Orkaan Khanun

Hoewel orkaan Doksuri vrijwel is opgelost, waarschuwen de autoriteiten in China dat de volgende orkaan, Khanun, onderweg is. In de loop van de week wordt Khanun in China verwacht.

Khanun was gisteren nog een tropische storm, maar is inmiddels uitgegroeid tot een orkaan die delen van de Filipijnen onder water heeft gezet. Onder meer de hoofdstad Manilla kampt met overstromingen.

Het Filipijnse meteorologische instituut PAGASA meldt dat Khanun zich met een snelheid van 15 kilometer per uur verplaatst, met aanhoudende winden van 150 kilometer per uur en windvlagen tot 185 kilometer per uur. De verwachting is dat de orkaan morgen de Filipijnen verlaat.