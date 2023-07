Grootschalige klopjacht op voortvluchtige drugsbaron in Bolivia

In Bolivia maken ruim 2000 agenten jacht op een voortvluchtige cocaïnehandelaar uit Uruguay. De drugsbaron is volgens de lokale autoriteiten de wereld over gereisd om zijn arrestatie te voorkomen, maar ze zouden hem nu op de hielen zitten. De minister van Binnenlandse Zaken, Carlos Eduardo del Castillo, meldt dat er een reeks invallen is gedaan in het departement Santa Cruz, in het midden van het land.

"We hebben meer dan 2250 politieagenten gemobiliseerd en ruim 144 voertuigen ingezet", zei Del Castillo. "We hebben nu meer dan 23 operaties uitgevoerd, zes invallen gedaan en we hebben 12 mensen opgepakt." Tot nu toe zijn er 17 geweren, een pistool en 2000 kogels in beslag genomen. Verder nam de politie een nog onbekend aantal kogelwerende vesten en 31 voertuigen in beslag.

Het doelwit van de grootschalige klopjacht is de 32-jarige drugsbaron Sebastián Enrique Marset Cabrera. Hij wordt in zijn thuisland Uruguay, Paraguay, Brazilië en de Verenigde Staten gezocht in verband met drugshandel. Hij houdt zich vermoedelijk met zijn vrouw en drie kinderen op in Santa Cruz. De minister van Binnenlandse Zaken verwacht binnen enkele uren zijn arrestatie.

Voetbalclub

Marset Cabrera zat twee jaar geleden nog in de gevangenis in de Verenigde Arabische Emiraten, omdat hij daar was opgepakt met een vals Paraguayaans paspoort. Met echte Uruguayaanse documenten kon hij echter weer vrijkomen.

Afgelopen september zou hij in Bolivia zijn aangekomen. Voor een voortvluchtige drugscrimineel leefde hij er daar behoorlijk op los, en het lijkt er niet op dat hij erg zijn best deed om niet op te vallen. Hij zou zelfs een professionele voetbalclub hebben gekocht.

De autoriteiten beschuldigen Marset Cabrera ervan dat hij een van de machtigste drugshandelaars van het zuidelijk deel van Zuid-Amerika is. Hij zou meerdere tonnen drugs door Uruguay hebben vervoerd en volgens de Colombiaanse president Petro zat hij achter de moord op een bekende Paraguyaanse anti-maffia-aanklager, Marcelo Pecci.