Pogacar en Hirschi hebben rust nodig en zetten punt achter wielerseizoen

Tadej Pogacar komt dit seizoen niet meer in actie. De verrassende winnaar van de Tour de France zou nog opstappen voor de Ronde van Vlaanderen, maar zijn team heeft aan Sporza laten weten dat hij rust nodig heeft.

Sinds de herstart van het wielerseizoen, begin augustus, kwam de 22-jarige Sloveen tot 31 koersdagen.

Kort na de Tour, die op 20 september eindigde, reed hij ook het wereldkampioenschap op de weg. Daarin toonde hij zich actief in de finale, hij demarreerde in de voorlaatste ronde, maar Tom Dumoulin pakte hem in de slotronde terug. Drie dagen na die titelstrijd kwam Pogacar in actie in de Waalse Pijl (negende) en afgelopen zondag reed hij een sterke Luik-Bastenaken-Luik (derde).