Gewonden bij woningoverval in Maarssen

Bij een woningoverval in Maarssen zijn twee mensen gewond geraakt. De overval was rond 23.15 uur in de Utrechtse plaats. De twee slachtoffers zijn de bewoners van het huis.

Volgens de politie is het onbekend of er iets is buitgemaakt bij de overval. De verdachte is na afloop weggerend en wordt nog gezocht.

De politie heeft een signalement van de verdachte verspreid. Die is volgens de politie ongeveer 1.80 meter lang, heeft een tenger postuur en droeg een grijze hoodie en een donkere broek. De politie vraagt mensen de verdachte niet zelf te benaderen.