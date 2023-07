Surinaamse activist Biervliet in Nederland: 'Blij dat hij zo strijdvaardig is'

Een van de bekendste activisten van Suriname, Stephano Biervliet, is in Nederland om te praten over de crisis in zijn thuisland. Bij een meet-and-greet in Amsterdam Zuidoost ging hij in gesprek met Nederlandse Surinamers.

Zo'n dertig, vooral wat oudere, mensen zijn gekomen om Biervliet te ontmoeten. Een dame die niet met naam genoemd wil worden, legt uit dat ze hem al jaren op afstand volgt via internet. "Ik wil zien of het idee dat ik over hem heb gevormd, klopt met hoe hij in het echt is", zegt ze.

Als Biervliet binnenkomt, staat iedereen op en wordt het Surinaamse volkslied ingezet. Afgesloten met een "Lang leve Suriname", uit volle borst. Bij de ingang staat een donatiebak waar af en toe iemand geld in stopt. Bij de avond wordt bami met saté geserveerd en er gaan flesjes zuurwater rond.

Volgens mede-organisator Simion Blom, oud-GroenLinks-raadslid in de hoofdstad, was het geen vooropgezet plan om Biervliet naar Nederland te halen, maar zou hij hier zijn voor een vakantie. "We merkten dat er behoefte was in de gemeenschap om hem te ontmoeten, met hem te praten."

Corruptie en vriendjespolitiek

De 30-jarige Biervliet staat voor een generatie van jonge Surinamers die hun kansen zien afnemen. Jaar na jaar wordt de Surinaamse dollar minder waard. Terwijl de prijzen voor vrijwel alles stijgen, blijven de lonen gelijk.

Biervliet spreekt op de bijeenkomst een aantal keer over de slechte staat van medische sector in zijn thuisland. Ziekenhuizen staan leeg, artsen vertrekken naar het buitenland. "In Suriname krijg je voor alles een paracetamol voorgeschreven", zegt hij. "Meer is er niet."

Biervliet is duidelijk: hij wil een brug slaan tussen Suriname en de diaspora hier in Nederland. Toch zijn er momenten deze avond waarop de kloof tussen hem en zijn publiek voelbaar is, bijvoorbeeld als het gaat over de spanning die Nederlandse Surinamers ervaren als ze wat willen doen voor hun land.

Ze hebben het idee dat dat soms gezien wordt als betutteling van Surinamers die zo vernederlandst zijn dat ze nauwelijks meer te verstaan zijn, vertelt een wat jongere vrouw. Even daarvoor benadrukt een andere man juist dat zijn band met Suriname nog heel goed is, omdat hij er elk jaar op vakantie gaat.

En er gaan meerdere verhalen rond van mensen die te maken kregen met corruptie en vriendjespolitiek toen ze hulp wilden bieden. 'Oud-politiek' noemt Biervliet het. Politici die hun eigen familie de mooie baantjes toeschuiven. Biervliet is er klaar mee, zegt hij. Als nationalist zegt hij voor een ander soort politiek te staan, waarin eerlijkheid het belangrijkst moet zijn, en liefde voor Suriname. "Ik zie geen liefde, geen eenheid vanuit deze regering naar de Surinaamse bevolking", zegt hij.

Anti-overheidsdemonstraties

In Suriname staat de activist al jaren bekend als organisator van anti-overheidsprotesten. Onder president Bouterse (2010-2020) begon Biervliet, ook wel Pakittow genoemd, met demonstraties tegen corruptie en het wanbeleid in zijn land. Bouterses opvolger Santokhi sprak daar zelfs nog lovende woorden over in zijn inauguratiespeech. Biervliet werd toen bij naam genoemd.

Maar drie jaar later is de situatie compleet veranderd. "Op dit moment is het zwaar voor mij in Suriname", merkt Biervliet op. Over twee weken moet hij weer voor de rechter verschijnen, omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor de bestorming van het Surinaamse parlement op 17 februari. Hij zat er tien dagen voor in de cel.

Zelf zegt hij niks te maken te hebben met de relschoppers die toen naar het parlementsgebouw trokken. Een veroordeling en een strafblad zouden het einde betekenen van zijn politieke carrière, omdat zijn Partij voor Rechten en Ontwikkeling (PRO) hem dan niet meer wil houden als lid.

In Amsterdam Zuidoost krijgt Biervliet vooral steun. "We moeten blij zijn dat Pakittow nog zo strijdvaardig is", zegt geïnteresseerde en radiopresentator Glenn Codfried "We dachten dat het anders zou worden na Bouterse, maar ook Santokhi verdraagt geen kritiek."

Stemrecht

Een van de voorstellen die Biervliet zaterdagavond doet, is het invoeren van stemrecht in Suriname voor landgenoten in de diaspora. Het moet makkelijker worden voor Surinamers in het buitenland om daar te stemmen en zo de band met het thuisland warm te houden. Een wat oudere man in het publiek wijst erop dat die belofte vaker is gedaan door politici.

Hoewel ook Biervliet niet lijkt te ontkomen aan het doen van beloftes die al vaker hebben geklonken, geeft het bezoek van Pakkitow de aanwezigen ook hoop. De dame die Biervliet al jaren online volgde, is positief. Hij stelt in het echt niet teleur, zegt ze.