'Overweldigde' Tourwinnaar Vollering sterker door twijfels: 'Je blijft checken'

Als ze vanavond het glas heft met haar ploeggenoten, dan komt misschien het besef wat ze gedaan heeft. Nu vindt Demi Vollering het nog lastig om zich te realiseren dat ze de Tour de France heeft gewonnen. "Ik heb nog een beetje rust nodig om het te beseffen." Kort na de finish was het besef nog niet ingedaald, dat gebeurde pas bij de podiumceremonie een klein beetje. "Ik schrok wel een beetje van hoeveel mensen er stonden. Was een beetje overweldigd", kijkt ze terug. "Ik word nu een beetje geleefd. Maar vanavond als we met het team proosten met champagne dan ga ik het wellicht wel beseffen." Vollering hield het geel op de slotdag vrij eenvoudig vast. Toch heeft de eindwinnaar wel degelijk haar twijfels gekend. "Tuurlijk heb ik ook wel getwijfeld. Dat is niet gek. Maar twijfel maakt je ook sterker. Want dan blijf je alles checken of je alles goed doet en je blijft hard werken."

Demi Vollering word in Pau gehuldigd als winnares van de tweede Tour de France Femmes. - NOS

Vollering verdedigde haar gele trui met verve in de slotetappe van de Tour de France Femme. Ze werd tweede achter achter haar ploeggenote Marlen Reusser, maar eindigde voor haar concurrenten voor de eerste plek. Vollering had zich voorgenomen om een sterke tijdrit te rijden, zei ze na afloop. "Ik had vooraf natuurlijk doelen en dat was de rit van gisteren naar de Tourmalet, maar ik wilde ook een goede tijdrit rijden. Ook met het oog op de toekomst. Bijvoorbeeld voor het WK", zei de renster uit Pijnacker. Op de vraag of er vanavond een groot feest op haar te wachten staat is ze duidelijk. "Ja, dat denk ik wel." 'Super zuur' De grootste rivaal van Vollering was vooraf Annemiek van Vleuten. Maar tijdens de rit naar de Tourmalet werd al snel duidelijk dat Van Vleuten niet mee kon met Vollering. Vandaag, in de tijdrit, verspeelde Van Vleuten zelfs haar podiumplek. "Super zuur", noemt Van Vleuten dat.

Annemiek van Vleuten eindigt in haar laatste Tour de France als vierde. In de afsluitende tijdrit verliest ze haar podiumplaats aan Lotte Kopecky. Na afloop vertelt ze dat ze zich niet helemaal goed voelde. - NOS

"De ploeg heeft de hele week voor me gewerkt. Ik weet niet wat ik onder de leden heb, maar ik ben niet de Annemiek die ik kan zijn." En dat is zichtbaar een teleurstelling voor de renster die haar laatste Tour reed. Van Vleuten voelde zich niet goed op de Tourmalet, al is ze niet echt ziek zegt ze. Ze vindt het missen van het podium "jammer", maar weigert om met een negatief gevoel terug te kijken op de Tour. "Ik heb de eerste editie gewonnen. Dus de Tour houdt een hele goede plek in mijn hart." Trotse Kastelijn Voor Yara Kastelijn was het een mooie Tour. Ze won een etappe en daar kwam op de laatste dag van de Tour nog het rode rugnummer voor meest strijdlustige renner bij. En daar is ze trots op.

De reactie van Yara Kastelijn na de slotetappe van de Tour de France. Kastelijn won de vierde etappe, reed tot en met de voorlaatste dag in de bollentrui en wordt beloond met de prijs voor de strijdlust. - NOS