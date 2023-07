Verslepen van brandend vrachtschip naar tijdelijke locatie begonnen

Het verslepen van het brandende vrachtschip Fremantle Highway naar een tijdelijke locatie is begonnen, meldt Rijkswaterstaat. Gisteren nog zei de overheidsdienst dat het niet mogelijk was het schip te verslepen vanwege de zuidwestenwind, waardoor rook over de sleepboten zou gaan. Maar vanmiddag werd de rook afkomstig van het vrachtschip "aanzienlijk minder" en daardoor kan het vaartuig nu wel verplaatst worden.

Twee sleepboten brengen de Fremantle Highway naar een tijdelijke locatie, op 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en Ameland. Dat gaat met ongeveer 5,5 kilometer per uur.

De locatie is gekozen omdat het vaartuig dan op grotere afstand van het scheepvaartverkeer ligt. Ook is het schip er beter beschut als het weer verslechtert, liet Rijkswaterstaat eerder al weten. Nu ligt het schip nog ten noorden van Terschelling.

Weersomstandigheden

Wanneer het vrachtschip op de tijdelijke locatie aankomt, is volgens de overheidsdienst nog niet te zeggen. Dat hangt af van onder meer de weersomstandigheden, de rookontwikkeling, de stroming en het getij.

"Gedurende het slepen wordt er continu gemonitord op onder andere de stabiliteit van het schip", zo meldt Rijkswaterstaat. Zodra het schip op de nieuwe, tijdelijke plek is, wordt gekeken hoe het verder moet.

Het is de bedoeling dat de Fremantle Highway uiteindelijk wordt versleept naar een nog nader te bepalen haven. Welke dat zal worden is nog niet bekend.

In de nacht van dinsdag op woensdag brak er brand uit aan boord van het schip, dat op weg was van Bremerhaven in Duitsland naar de toegang van het Suezkanaal, Port Said in Egypte. Aan boord zijn volgens de Japanse rederij K-Line 3783 auto's. De 23 bemanningsleden zijn geëvacueerd, een van hen is omgekomen.