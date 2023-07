Jiya (voor Bol) en Burnet Nederlands kampioenen op 200 meter

Voor Bol was de 200 meter een uitstapje, haar specialiteit is de 400 meter horden. Bol gebruikte de NK om haar snelheid wat aan te scherpen.

In de halve finales van zaterdag was Bol nog ruim sneller geweest dan Jiya: 22,88 om 23,36. Zondag waren de rollen omgedraaid: Jiya was snel weg, hield haar snelheid goed vast en zegevierde met overmacht. Met haar tijd voldeed de 25-jarige atlete aan de WK-limiet.

Tasa Jiya heeft bij de NK atletiek in Breda gedaan waar dit jaar nog niemand in slaagde: Femke Bol verslaan. Op de 200 meter was Jiya in een persoonlijk record van 22,77 sneller dan Bol en ze greep zo haar eerste nationale titel.

Bol spurtte in Breda naar het zilver in in 23,05. De Amersfoortse was langzamer dan zaterdag in de halve finales, toen ze haar persoonlijk record op 22,88 zette. Marije van Hunestijn pakte het brons.

Het grote doel voor Bol ligt deze zomer in Boedapest. Daar focust Bol op de volle ronde met horden, het nummer waarop ze Europees kampioen is, brons won op de Olympische Spelen in Tokio en zilver op de WK vorig jaar in Eugene.

Myke van de Wiel nam het zilver in ontvangst. Sophia Mulder behaalde het brons. Anouk Vetter (winnares olympisch- en WK-zilver), Emma Oosterwegel (winnares olympisch brons) en Sofie Dokter ontbraken in Breda op de zevenkamp.

Nadine Broersen legde beslag op de Nederlandse titel op de zevenkamp. De 33-jarige Broersen was er een jaar tussenuit vanwege haar zwangerschap. Ze deed deze zomer al wel wat wedstrijden op losse onderdelen, maar op de titelstrijd in Breda werkte ze voor het eerst weer een volledige zevenkamp af.

Nadine Visser was voor de vierde keer in haar carrière Nederlands beste op de 100 meter horden. Visser kwam in 12,88 als eerste over de streep, net voor Maayke Tjin A-Lim, die het zilver pakte in 12,96. Vetter, die op dit onderdeel wel meedeed, behaalde het brons in 13,35.

Tjin A-Lim kwam als favoriete aan de start, want de atlete uit Hoorn is dit seizoen in tijd de snelste Nederlandse. Met haar 12,66 heeft ze zich niet alleen geplaatst voor de WK in Boedapest, maar ook voor de Olympische Spelen van Parijs.

In de finale liet Tjin A-Lim zich toch aftroeven door Visser, die weliswaar een hapering kende in het begin van de race, maar zich herstelde en toch vrij overtuigend naar de titel rende.

Amels springt veel hoger dan concurrentie

Douwe Amels pakte onbedreigd zijn tiende Nederlandse titel hoogspringen. De Europees kampioen indoor had in Breda genoeg aan een hoogte van 2,20 meter. Drie pogingen op 2,24 mislukten.