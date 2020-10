Grote wapenvondsten in woningen Gorinchem en Middelburg

In twee woningen in Gorinchem en de gemeente Middelburg zijn grote verzamelingen wapens gevonden.

In Gorinchem had de politie had vorige maand na een tip al een handgranaat in beslag genomen bij de bewoner van het huis. Die stond toen vrijwillig de granaat af.

Gisteren besloten agenten nog eens te gaan kijken in de woning, meldt Rijnmond. Ze troffen een flink arsenaal aan wapens aan: werpmessen en -sterren, pepperspray, vlindermessen, wurgstokken, vuurwapens, onderdelen voor wapens, munitie, ploertendoders en handgranaten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is gekomen om een van die granaten tot ontploffing te brengen.

De 43-jarige bewoner is aangehouden. Waarom hij zo'n grote voorraad wapens in huis had, is onduidelijk.

Middelburg

In een woning in de gemeente Middelburg is vanmorgen ook een grote hoeveelheid wapens gevonden. In een huis in het dorp Nieuw- en Sint Joosland vond de politie zeventien jachtgeweren en kalasjnikovs, acht pistolen en revolvers, vier granaten en een aantal automatische wapens.

De granaten zijn onklaar gemaakt door de EOD, meldt Omroep Zeeland. De bewoner is aangehouden en de wapens zijn in beslag genomen. De politie kwam de wapens in Middelburg op het spoor na een tip van de Duitse politie.