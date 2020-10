Grote wapenvondst in woning Gorinchem

In een woning in de binnenstad van Gorinchem is een grote verzameling wapens gevonden. De 43-jarige bewoner is aangehouden.

De politie had vorige maand na een tip al een handgranaat in beslag genomen bij de bewoner van het huis. Die stond toen vrijwillig de granaat af.

Gisteren besloten agenten nog eens te gaan kijken in de woning, meldt Rijnmond. Ze troffen een flink arsenaal aan wapens aan: werpmessen en -sterren, pepperspray, vlindermessen, wurgstokken, vuurwapens, onderdelen voor wapens, munitie, ploertendoders en handgranaten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is gekomen om een van die granaten tot ontploffing te brengen.

Waarom de man zo'n grote voorraad wapens in huis had, is onduidelijk.