Feyenoord wint generale voor Johan Cruijff Schaal tegen Kökcü's Benfica

Feyenoord gaat met vertrouwen richting de strijd om de Johan Cruijff Schaal volgende week tegen PSV. In het laatste oefenduel van deze voorbereiding werd Benfica vrij eenvoudig verslagen: 2-1. Later vanavond sluit PSV zijn oefencampagne af tegen Nottingham Forrest.

In Rotterdam was er vooraf vooral aandacht voor Orkun Kökcü, de aanvoerder van Feyenoord vorig seizoen. Hij maakte deze zomer een transfer naar Benfica. In De Kuip werd er na een veel mooie woorden afscheid genomen van de Turkse middenvelder. Hij was tot tranen geroerd.