Feyenoord en PSV winnen generale repetitie voor Johan Cruijff Schaal

Feyenoord gaat met vertrouwen richting de strijd om de Johan Cruijff Schaal volgende week tegen PSV. In het laatste oefenduel van deze voorbereiding werd Benfica vrij eenvoudig verslagen: 2-1. PSV won later op de avond op avond gemakkelijk met 1-0 van Nottingham Forest. In Rotterdam was er vooraf vooral aandacht voor Orkun Kökcü, de aanvoerder van Feyenoord vorig seizoen. Hij maakte deze zomer een transfer naar Benfica. In De Kuip werd er na veel mooie woorden afscheid genomen van de Turkse middenvelder. Hij was tot tranen toe geroerd.

Orkun Kokcü in tranen tijdens afscheid in De Kuip - ProShots

Het oefenduel begon wat slordig, beide ploegen leden balverlies op gevaarlijke plekken. De thuisploeg profiteerde er als eerst van: oud-Feyenoorder Fredrik Aursnes verloor de bal op eigen helft aan Igor Paixão. De buitenspeler snelde richting Benfica-doel en trof via de onderkant van de lat doel. Benfica, geleid door voormalig PSV-coach Roger Schmidt, had het ook na de openingstreffer moeilijk. Tien minuten voor rust viel de 2-0: een lepe steekpass van Quilindschy Hartman werd binnen gestift door Santiago Giménez, die dertien dagen geleden nog de Gold Cup won met Mexico.

Trauner nieuwe aanvoerder van Feyenoord Gernot Trauner is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Trainer Arne Slot heeft de Oostenrijkse verdediger benoemd tot opvolger van de naar Benfica overgestapte Kökcü. Lutsharel Geertruida en Justin Bijlow zijn aangewezen als de reserveaanvoerders. Bij afwezigheid van Trauner, die momenteel herstellende is van een blessure, droeg Geertuida de aanvoerdersband. Slot startte verder met de beoogde basiself. Bijlow; Pedersen (46' Beelen), Geertruida (72' Kasanwirjo), Hancko (83' Hendriks), Hartman (72' López); Wieffer (83' Milambo), Zerrouki (65' Timber), Stengs (65' Van den Belt); Jahanbakhsh (83' Sauer), Gimenez (46' Minteh), Paixão (72' Dilrosun).

Na een kwartier spelen in de tweede helft kreeg Alireza Jahanbakhsh een dubbele kans om de score uit te breiden, maar hij faalde tot tweemaal toe. Een paar minuten daarna was Benfica voor het eerst dicht bij een doelpunt. Rafa Silva stond oog in oog met keeper Bijlow, maar schoot langs de bal. Vrij gauw ging, al dan niet terecht (er was geen VAR), ook de vlag omhoog. Daarna kakte het duel in. Feyenoord-trainer Arne Slot voerde veel wisselingen door, wat het spel niet ten goede kwam. David Neres, oud-speler van Ajax, kreeg een kwartier voor tijd nog een mogelijkheid tot scoren, maar stuitte op Bijlow. Vijf minuten voor tijd moest Feyenoord toch een goal toestaan: invaller Petar Musa liep een goede voorzet binnen. Invaller Yankuba Minteh, door de Rotterdammers gehuurd van Newcastle United, miste in de slotminuten nog een grote kans op de 3-1.

Noa Lang - ProShots

Later op de avond nam PSV het op tegen Nottingham Forest. Trainer Peter Bosz was ook voor het duel nog niet helemaal duidelijk over zijn basiself voor het duel met Feyenoord. Toch is de kans groot dat iedereen die vandaag een basisplaats had, dat ook volgende week heeft. De oefenwedstrijd zelf was weinig amusant. In de eerste helft liet Noa Lang, de grootste zomeraanwinst van PSV, zich een paar keer zien met gevaarlijke acties. Grote kansen kregen de Eindhovenaren niet. Nottingham Forest was alleen met een afstandsschot, die overgetikt werd door Walter Benítez, gevaarlijk.

Opstelling PSV Benitez; Sambo, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Babadi, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.