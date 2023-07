Dieven stelen 51 zonnepanelen van Gelders zonnepark in aanbouw

Twee mannen zijn vrijdagnacht betrapt met tientallen gestolen zonnepanelen in hun bestelbus. Dat gebeurde langs de A15 ter hoogte van Echteld in Gelderland.

De zonnepanelen waren gestolen bij een zonnepark in aanbouw in de buurt van Herveld. Een beveiliger betrapte de mannen en zette de achtervolging in. Ondertussen belde hij de politie, schrijft Omroep Gelderland.

Uiteindelijk konden agenten de mannen tot stoppen dwingen. In de laadruimte lagen 51 zonnepanelen. De bestelwagen bleek gestolen en de bestuurder was volgens de politie onder invloed van drugs. De recherche doet onderzoek naar de zaak.

Koper

De afgelopen maanden werd bij verschillende zonneparken in het land ook al regelmatig koper gestolen. In mei stalen koperdieven honderd kilometer kabel in Deurne en ook in Friesland werd voor tonnen gestolen.