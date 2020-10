Napoli twee weken in quarantaine, eerstvolgende wedstrijd nu tegen AZ

Door de quarantaine zou Napoli niet in staat zijn de thuiswedstrijd tegen Atalanta Bergamo (17 oktober) te spelen. Het eerstvolgende duel zou zodoende op 22 oktober zijn, tegen AZ in de Europa League.

De Italiaanse voetbalclub Napoli gaat twee weken in quarantaine. Na meerdere coronabesmettingen in de selectie heeft de clubleiding besloten om met de gehele spelersgroep in een hotel te verblijven.

Afgelopen zondag kwam Napoli niet opdagen in Turijn voor de uitwedstrijd tegen Juventus. De lokale gezondheidsautoriteiten in Napels hadden de vliegreis van het team richting Noord-Italië, vanwege de besmettingen in de ploeg, verboden en beval de ploeg in quarantaine te gaan.

Juventus stond wel 'gewoon' op het veld en dus dreigt de organisatie achter de Serie A nu met een reglementaire nederlaag voor de ploeg uit Napels. De regels bepalen dat wanneer een team niet komt opdagen de tegenstander met 3-0 wint. De Serie A wilde de wedstrijd niet verplaatsen.

Napoli was de eerste club uit een grote voetbalcompetitie die besloot niet af te reizen voor een duel nadat de instanties hadden geweigerd een wedstrijd te verplaatsen. Er wordt in Italië momenteel gediscussieerd over hoe het nu verder moet met de competitie, met het oog op de stijgende infectiecijfers.