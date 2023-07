Volgende record in zicht voor Verstappen na winst in Spa

Max Verstappen is nog maar één zege verwijderd van het evenaren van een prestigieus Formule 1-record. De Nederlander won zondagmiddag de Grand Prix van België en boekte daarmee zijn achtste opeenvolgende racewinst. Alleen Sebastian Vettel deed het ooit beter. De Duitser won in 2014 in zijn Red Bull negen races op rij.

In de eerste bocht tikte Carlos Sainz in zijn Ferrari de Australiër aan. Het leverde de McLaren-coureur zo veel schade op dat hij nog in de eerste ronde zijn auto aan de kant moest zetten. Sainz kwam zelf ook niet ongeschonden uit de strijd want hij viel na de touché ver terug en moest in ronde 23 opgeven.

Het deerde de Nederlander weinig, bij de start had hij al snel twee plekken te pakken. Voor Oscar Piastri, op zaterdag nog als tweede geëindigd in de sprintrace , was de start desastreus.

Vooraan ging Verstappen onverstoord op jacht naar de auto's voor hem. Eerst moest Lewis Hamilton (Mercedes) eraan geloven en een paar ronden later pakte hij Charles Leclerc.

Pérez, die bij de start al na enkele bochten de leiding in de wedstrijd had gegrepen, was het volgende slachtoffer van Verstappen. In de zeventiende ronde verschalkte hij zijn teamgenoot om vervolgens onbedreigd meteen een flinke voorsprong te pakken. Daar kon een klein buitje ook niks aan veranderen.

Vervolgens reed Verstappen, zoals wel vaker dit seizoen, snel weg bij de rest van het veld en hij pakte zijn tiende zege van het seizoen en de 45ste in zijn carrière. Het was ook zijn derde overwinning op rij in Spa.

Overleven voor Verstappen

"Ik moest overleven in de eerste bocht", zei Verstappen na afloop. "Die is erg krap, ik heb zelf ook vaak in de verkeerde positie gezeten. We maakten de juiste acties. Aan het begin zat ik even klem, daarna kon ik vrijuit racen."

Tijdens de regenbui gleed Verstappen heel even weg in de Raidillon-bocht. "Dat was op het slechtste moment, juist in die bocht. Het was lastig in de regen, we wisten niet hoe erg het was."

Volgens Pérez verliep alles volgens plan voor hem. "We pakten Leclerc bij de start, dat was het doel. Daarna kwam Max me snel voorbij en konden we de race uitrijden. Ik wil het podium niet meer verlaten. Het waren onrustige weken, maar vandaag heb ik goede punten gescoord. Na de zomer wil ik sterk terugkomen op Zandvoort."