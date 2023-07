Leiders West-Afrika dreigen coupplegers Niger met ingrijpen en sancties

Duizenden voorstanders van de coup voerden vandaag actie in de Nigerese hoofdstad Niamey. Volgens internationale persbureaus is daarbij de ambassade van voormalige kolonisator Frankrijk aangevallen. Het leger heeft de demonstranten voor de ambassade uiteengejaagd.

Net als de VN, de EU, de VS en de Afrikaanse Unie eist Ecowas, waar Niger ook lid van is, dat de afgezette president Mohamed Bazoum direct wordt vrijgelaten. Hij wordt sinds woensdag vastgehouden. Generaal Abdourahamane Tiani heeft zichzelf uitgeroepen tot de leider van het land. Hij stelt dat de coup nodig was om de veiligheid van de inwoners te waarborgen.

Een andere optie is de instelling van een no-flyzone. Dat is een zware sanctie waarmee het vliegverkeer boven een gebied wordt platgelegd op last van het leger. De ministers van Defensie van Ecowas-landen komen bijeen om de opties van militair ingrijpen te bespreken.

Het ultimatum is de uitkomst van een Ecowas-top in Nigeria. Coupleider Abdourahamane Tiani en andere commandanten kunnen reisbeperkingen en financiële strafmaatregelen verwachten als niet aan de eisen wordt voldaan, zeiden de Afrikaanse leiders na afloop van de bijeenkomst.

Onder meer een deur in het pand was in brand gestoken. Ook is op foto's te zien dat borden van de ambassade worden afgerukt en dat mensen erop stampen. "We zijn hier om onze onvrede over de Franse bemoeienis met Niger te uiten", wordt een demonstrant geciteerd door persbureau Reuters.

Russische vlaggen

De aanwezigen zwaaiden met Russische vlaggen en scandeerden de naam van de Russische president Poetin. Wagner-baas Prigozjin noemde de staatsgreep goed nieuws en heeft zijn samenwerking aangeboden. De Russische huurlingengroep is in de regio in meerdere landen actief, zoals in Nigers buurland Mali. Het is nog onduidelijk in hoeverre het leger van Niger wil samenwerken met de Russen.

De Franse autoriteiten hebben de bestorming van de ambassade in Niamey veroordeeld. "President Macron zal geen enkel aanval tolereren", staat in een verklaring. Macron heeft overleg gehad met zowel de gegijzelde Bazoum als ex-president Mahamadou Issoufou. Beide Nigerese leiders roepen op tot kalmte en eerlijke verkiezingen.