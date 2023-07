A15 dicht vanwege grote brand Alblasserdam

De A15 tussen Rotterdam en Gorinchem is vanmiddag in beide richtingen dicht vanwege een grote brand in Alblasserdam. Er trekken grote zwarte rookwolken omhoog die in de wijde omtrek te zien zijn, schrijft Rijnmond.

De brand brak rond 14.00 uur uit in een groot bedrijfspand aan de Edisonweg. Het dak daarvan ligt vol met zonnepanelen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer is met veel materieel aanwezig.

462 zonnepanelen

In het pand is een cateringbedrijf gevestigd. Het bedrijf meldde op sociale media dat er vandaag 462 zonnepanelen aangesloten zouden worden, schrijft de omroep. Het is nog onbekend of daarbij iets mis is gegaan.

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Verkeer moet omrijden via de A16 en N3.