Tientallen doden door zelfmoordaanslag op politieke bijeenkomst Pakistan

De bijeenkomst vond plaats in de stad Khar, de hoofdstad van de noordwestelijke regio Bajur. Het is nog onduidelijk wie er achter de explosie zit, maar terreurbeweging IS in het gebied actief.

De meeste gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. Sommige gewonden zijn overgebracht naar Pesjawar, een stad in de buurt. De regering heeft de aanslag veroordeeld. Premier Sharif, president Alvi en andere leiders hebben alle hulp toegezegd aan de gewonden en nabestaanden. De gewonden worden overgebracht naar ziekenhuizen in de hele regio.

Militanten

Jamiat Ulema-e-Islam is de politieke partij van Maulana Fazlur Rehman. Hij geldt als een hardliner en is aanhanger van de fundamentalistische Taliban, die in Afghanistan de macht hebben. Rehman was niet aanwezig bij de bijeenkomst. Jamiat Ulema-e-Islam is in Pakistan onderdeel van de regering.

De regio Bajur was vroeger een veilige haven voor islamitische militanten. De afgelopen jaren voerde het leger volop aanvallen uit op het gebied om de militanten te verdrijven. Maar extremistische strijders vallen nog geregeld ordetroepen en burgers aan.