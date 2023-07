Tientallen doden door explosie op politieke bijeenkomst Pakistan

Door een bomexplosie in Pakistan zijn tientallen mensen om het leven gekomen, melden lokale media. De explosie gebeurde op een politieke bijeenkomst van de conservatieve soennitische politieke partij Jamiat Ulema-e-Islam, waar honderden mensen bij waren.

Over het aantal slachtoffers lopen de cijfers uiteen. Persbureau AP spreekt op basis van functionarissen over zeker 35 doden, de Pakistaanse nieuwszender Geo News meldt dat er inmiddels veertig doden zijn. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Een hooggeplaatste politiefunctionaris zegt tegen AP dat de bijeenkomst plaatsvond in de stad Khar, de hoofdstad van de noordwestelijke regio Bajur. Er is nog niets duidelijk over wie er achter de explosie zit.

Jamiat Ulema-e-Islam is de politieke partij van Maulana Fazlur Rehman. Hij geldt als een hardliner en is aanhanger van de fundamentalistische Taliban, die in Afghanistan de macht hebben. Jamiat Ulema-e-Islam is in Pakistan onderdeel van de regering.