Opvallend veel nieuwe schademeldingen in Groningen

Er zijn tot nu toe een miljoen schademeldingen binnengekomen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het aantal meldingen stijgt nog steeds, ondanks de beperking van de gaswinning.

Begin 2018 kwamen er nog zo'n 150 schademeldingen per week binnen. Nu zijn dat er 1000 tot 1200 per week.

Die komen ook uit plaatsen waar volgens het IMG geen aardbevingen zijn. Het epicentrum van de bevingen ligt vaak bij Loppersum, terwijl de meeste schademeldingen nu uit de buitenste rand van het gasveld komen. Het schadeloket zoekt daarvoor een verklaring.

"Sinds januari 2020 werd circa 70 procent van de schade-opnames gedaan in een gebied waar de kans op schade juist het kleinst is", constateert het IMG. Deze woningen liggen op circa 25 tot 35 kilometer van de epicentra van de zwaarste bevingen.

Zo'n 10 procent van de schademeldingen kwam dit jaar uit de directe omgeving van de epicentra van bevingen (5 tot 10 kilometer). Dit is opvallend, zegt het IMG, omdat de kans op schade in de directe omgeving veel groter is dan aan de randen.

Ver in provincie

Groningse belangenorganisaties vinden dat het uitgangspunt van het IMG niet klopt. Het IMG zou zich op rapporten baseren die al vanaf de publicatie ter discussie staan. Daarin wordt gesteld dat er alleen in de directe omgeving van Loppersum zware aardbevingsschade is.

Maar trillingen door aardbevingen hebben volgens critici tot ver in de provincie effect. Onafhankelijk geoloog Van der Gaag doet al jaren onderzoek in de Groningse bodem. Hij stelt dat het effect van trillingen ook afhankelijk is van de grond waar de huizen op staan: veen, klei, zand van oude zeegeulen of wierden.

Omdat de afhandeling van klachten zo lang duurde besloot minister Wiebes van Economische Zaken om in een keer een groot aantal schades ongezien af te handelen. Huiseigenaren krijgen daarbij 5000 euro contant om schade aan hun woning te herstellen. Wel wordt er dan een nulmeting gedaan, zodat daarna alleen nieuwe schades kunnen worden geclaimd.

Geen gevolg aardgaswinning

In totaal zijn er 287.000 woningen gelegen in het zogenoemde effectgebied van bevingen door gaswinning in het Groningenveld. Tot op heden is bij ongeveer 100.000 woningen een schade gemeld.

Bij 36 procent van de schademeldingen van doorsnee huizen worden alle aangetroffen schades vergoed. Bij 60 procent wordt een gedeelte vergoed. Bij 4 procent wordt er niks vergoed, omdat de schade geen gevolg zou zijn van de aardgaswinning.