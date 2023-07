Bijrol Nederlandse zwemsters op slotdag WK; wereldrecord Meilutyte

De Nederlandse zwemsters hebben op de slotdag van de WK in het Japanse Fukuoka geen rol van betekenis kunnen spelen. De estafetteploeg tikte als zevende aan in de finale van de 4x100 meter wisselslag. Kira Toussaint, Kim Busch, Tes Schouten en Marrit Steenbergen kwamen tot een tijd van 3.58,09. De Verenigde Staten waren onaantastbaar in de finale van de laatste race van het WK. In een tijd van 3.52,08 lieten de Amerikaansen Australië (3.52,27) ruim achter zich. De Canadese ploeg zwom knap naar het brons in 3.52,12. Bijrol Steenbergen, goud Sjöström Steenbergen eindigde eerder op de dag als achtste op de 50 meter vrije slag. De Nederlandse, winnares van brons op de dubbele afstand, tikte in een ijzersterk veld aan in een tijd van 24,61, ruim achter de Zweedse Sarah Sjöström.

In de halve finales zwom Sjöström nog een nieuw wereldrecord, in de finale was ze met 23,62 een honderdste langzamer. Het is de tweede gouden medaille voor Sjöström tijdens deze WK, eerder pakte zij met een wereldrecord goud op de 50 meter vlinderslag. In totaal was het de twaalfde WK-titel op de lange baan voor Sjöström.

Steenbergen plaatste zich via een swim-off tegen Marie Wattel voor de finale. Daarin kwam Steenbergen met 24,53 dicht bij haar persoonlijk record. Dat record van 24,41 hoopte de 23-jarige zwemster aan te vallen in de finale, De Friezin was trots hoe ze de week door is gekomen. "Ik hoopte vooraf een finale te halen, en stond in vier individuele finales en ga naar huis met brons", aldus Steenbergen na liefst 21 races tijdens de WK. Wereldrecord Meilutyte Ruta Meilutyte heeft na het goud op de 100 meter ook de wereldtitel op de 50 meter schoolslag veroverd. Met een tijd van 29,16 dook de Litouwse onder het wereldrecord van 29,30, dat zij tijdens de halve finales op zaterdag evenaarde.

