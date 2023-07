Nederlandse bergbeklimmers in Noord-Italië gered na nacht op bergkam in slecht weer

Drie Nederlandse bergbeklimmers zijn gered van een berg in het noorden van Italië. Ze waren in de problemen gekomen in een storm en strandden in slecht weer op de top van de berg Morion in Valpelline, niet ver van Aosta. Dat melden Italiaanse media.

Gisteravond om 21.30 uur maakten de bergbeklimmers contact met de reddingsdienst. De drie meldden dat ze in een storm waren terechtgekomen en uitgeput waren. Daardoor konden ze hun bestemming op 3300 meter hoogte niet meer bereiken.

De klimmers hebben de nacht doorgebracht op de bergkam, omdat reddingswerkers vanwege het slechte weer niet konden uitrukken. Ze bleven de hele nacht in contact met de reddingsdienst.

Bij zonsopgang kon een helikopter opstijgen om de klimmers van de berg te halen. Ze zijn ongedeerd.