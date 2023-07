Vierde brandweerman dood in hevigste bosbrandseizoen ooit in Canada

In Canada is opnieuw een brandweerman om het leven gekomen bij het bestrijden van de bosbranden die al maanden woeden. Dat gebeurde in Donnie Creek, in de westelijke provincie Brits-Columbia. Het is het tweede dodelijke slachtoffer deze maand in de provincie en de vierde dit jaar in Canada.

Het slachtoffer is een 25-jarige man uit de provincie Ontario, duizenden kilometers naar het oosten. Hij was vrijdag in de ochtenduren aan het werk in een afgelegen gebied, toen zijn quad op een onverhard pad van een steile helling rolde. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis.

Twee weken geleden kwam ook al een brandweervrouw van 19 om het leven nadat een boom op haar was gevallen. Volgens premier Eby van Brits-Columbia zijn "mensen in de hele provincie geschokt" door de opeenvolgende sterfgevallen. Ook hebben die grote impact op alle brandweerlieden.

Zwaarste ooit

Het huidige bosbrandseizoen wordt in Canada beschouwd als het hevigste ooit. Daarbij is de brand in Donnie Creek de grootste ooit gemeten in Brits-Columbia. Die beslaat een oppervlakte van ruim 5800 vierkante kilometer, groter dan de provincie Gelderland.

In totaal woeden er in heel Canada meer dan 990 natuurbranden. Bijna twee derde daarvan wordt onbeheersbaar genoemd.

Er is dit jaar al meer dan 12 miljoen hectare afgebrand, meer dan ooit tevoren. Dat is bijna drie keer de oppervlakte van Nederland.