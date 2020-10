Qualifier Podoroska halvefinaliste Roland Garros na stunt tegen Svitolina

Svitolina leverde acht keer haar servicegame in en sloeg slechts acht winners in de hele wedstrijd, tegenover dertig voor Podoroska.

De 23-jarige Podoroska is pas de derde speelster sinds de invoering van het professionele tennis in 1968 die zich via de kwalificaties naar de laatste vier van een grandslamtoernooi slaat. Christine Matison (1978, Australian Open) en Alexandra Stevenson (1999, Wimbledon) gingen haar voor.

Het contrast was groot op de baan. Waar Collins met brute kracht de punten zo kort mogelijk wilde houden, probeerde Jabeur juist met veel variatie in haar spel de punten te maken. Collins leek de zege veilig te stellen door vanaf 4-4 in de eerste set vijf games op rij te winnen. De Tunesische toonde karakter en kreeg in de derde set, met zeven breaks, nog genoeg kansen.

Collins neemt het in de kwartfinales op tegen de als vierde geplaatste Sofia Kenin.