Herlings bij rentree vijfde in MXGP-race in Finland, vijf op een rij voor Febvre

Romain Febvre heeft in het Finse Vantaa zijn vijfde MXGP-overwinning op een rij geboekt. De Fransman zegevierde in de eerste manche en werd tweede in de tweede manche, achter klassementsleider Jorge Prado.

De Spanjaard zag zijn naam in de daguitslag terug op plek twee. Nederlander Glenn Coldenhoff completeerde het podium door in de eerste manche als vierde en in de tweede manche als derde de finish te passeren.

De wedstrijd stond toch vooral in het teken van de rentree van Jeffrey Herlings. Hij liep in juni bij een val in Duitsland een gebroken nekwervel op, miste vervolgens vier grands prix en zette de wereldtitel logischerwijs uit zijn hoofd.