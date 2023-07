Herlings bij rentree achtste in eerste manche MXGP, Febvre zet weer de toon

In Vantaa zette Herlings de tiende tijd neer in de kwalificaties, terwijl de Spanjaard Jorge Prado voor de negende keer dit seizoen poleposition veroverde.

Herlings liep in juni bij een val in Duitsland een gebroken nekwervel op, miste vervolgens vier grands prix en zette de wereldtitel logischerwijs uit zijn hoofd.

Vijfvoudig wereldkampioen Jeffrey Herlings is bij zijn rentree in de MXGP als achtste geëindigd in de eerste manche van de Grand Prix van Finland. Romain Febvre eiste de zege op.

MXGP Finland bij de NOS

De race in Finland is zondag live te zien op NOS.nl en via de NOS-app. De tweede manche begint om 15.10 uur. Het commentaar is van Sebastiaan Timmerman.