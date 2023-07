Zomercarnaval noemt geweld triest, coalitiepartijen willen opheldering

De organisatie van het Zomercarnaval in Rotterdam baalt van de geweldsincidenten, waaronder twee schietpartijen, gisteren in het centrum van de stad. "Het is triest dat dit is gebeurd", zegt Karel Willems, voorzitter van Stichting Zomercarnaval Nederland. Volgens de organisatoren is het tweedaagse festival verder goed verlopen. Maar vanuit het stadsbestuur en de lokale politiek klinkt forse kritiek. Locoburgemeester Tim Versnel noemt de incidenten onacceptabel. Coalitiepartijen VVD en Leefbaar Rotterdam stellen dat geweld een terugkerend probleem is tijdens het Zomercarnaval en eisen opheldering. 28 arrestaties Tijdens het festival werden in totaal 28 mensen gearresteerd, zo werd vandaag bekendgemaakt. Een aanhouding was vrijdagavond, de rest zaterdagavond. De politie meldt dat er twee wapens in beslag zijn genomen. Het overgrote deel van de 28 arrestaties was vanwege openbare dronkenschap of het niet laten zien van een identiteitsbewijs. Een 15-jarige Rotterdammer werd opgepakt nadat hij een mes op zak bleek te hebben. Hij was gefouilleerd omdat hij betrokken was bij een vechtpartij. Op vrijdagavond werd een man aangehouden omdat hij volgens de politie een beveiliger had geslagen. Daarvoor was hij over een hek geklommen tijdens de zogenoemde lightning parade. Meerdere schietpartijen Het Zomercarnaval werd overschaduwd door schietincidenten. In de middag was op de Coolsingel het eerste schietincident, volgens de politie buiten de stoet van het Zomercarnaval. Niemand raakte gewond. Rond 20.45 uur was er een tweede schietpartij, eveneens op de Coolsingel. Daarop werd het Zomercarnaval-programma stilgelegd. Een gewapende man schoot een andere man neer. Agenten openden daarop het vuur op de verdachte, die daarbij ook gewond raakte. Behalve het slachtoffer en de verdachte werd ook nog een derde man gearresteerd. Een vrouw die wegrende van de schietpartij raakte ook gewond. Het is onduidelijk hoe het nu gaat met alle gewonden. Bekijk hier videobeelden van de nasleep van de tweede schietpartij:

Er zijn drie mensen gewond geraakt. De politie meldt dat ook agenten meerdere schoten hebben gelost. Eerder vandaag was er ook al geschoten op de Coolsingel. - NOS

Omstreeks 22.45 uur was er op een andere plek in de binnenstad, de Witte de Withstraat, een steekpartij. Een 29-jarige Rotterdammer raakte daarbij gewond, hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Het is volgens de politie onduidelijk of dit incident iets te maken had met het carnavalsfeest. "We leven mee met alle bezoekers die hiervan getuigen moesten zijn", laten Rotterdam Unlimited Zomercarnaval en Stichting Zomercarnaval Nederland in een gezamenlijke verklaring weten over alle incidenten. 'Veel mensen bij elkaar' Volgens stichtingsvoorzitter Willems zijn geweldsincidenten als gisteravond schering en inslag in Rotterdam. Hij betreurt dat is het gebeurd tijdens het festival, maar benadrukt dat er honderdduizenden mensen op afkomen. "Het heeft meer te maken met dat er veel mensen bij elkaar zijn." In combinatie met drank- en drugsgebruik zijn problemen volgens hem haast onvermijdelijk. Overigens was de algehele sfeer op het tweedaagse feest goed volgens de organisatoren. "De organisatie kijkt met trots terug op een mooie en zonnige Straatparade", wordt gemeld in de verklaring. Bekijk hier beelden van het feest, waar mensen gevraagd werd naar het vooraf uitgevaardigde 'bubblingverbod':

In Rotterdam is zaterdag het zomercarnaval weer van start gegaan. De organisatie heeft dit jaar strengere regels opgesteld voor de deelnemers van de straatparade, omdat er tijdens de vorige editie volgens hen te 'vulgair' gedanst werd. - NOS