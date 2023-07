Zomercarnaval betreurt geweld, coalitiepartijen willen opheldering

De organisatie van het Zomercarnaval in Rotterdam baalt van de geweldsincidenten, waaronder twee schietpartijen, gisteren in het centrum van de stad. "Het is triest dat dit is gebeurd", zegt Karel Willems, voorzitter van Stichting Zomercarnaval Nederland. Volgens de organisator is het tweedaagse festival verder goed verlopen. Maar vanuit het stadsbestuur en de lokale politiek klinkt forse kritiek.

Locoburgemeester Tim Versnel noemt de incidenten onacceptabel. Coalitiepartijen VVD en Leefbaar Rotterdam stellen dat geweld een terugkerend probleem is tijdens het Zomercarnaval en eisen opheldering.

Drie arrestaties

In de middag was op de Coolsingel in Rotterdam het eerste schietincident, volgens de politie buiten de stoet van het Zomercarnaval. Niemand raakte gewond. Rond 20.45 uur was er een tweede schietpartij, eveneens op de Coolsingel. Daarop werd het Zomercarnaval-programma stilgelegd.

Een gewapende man schoot een andere man neer. Agenten openden daarop het vuur op de verdachte, die daarbij ook gewond raakte. Behalve het slachtoffer en de verdachte werd ook nog een derde man gearresteerd.

Een vrouw die wegrende van de schietpartij raakte ook gewond. Het is onduidelijk hoe het nu gaat met alle gewonden.

'Meer geweld in stad'

Omstreeks 22.45 uur was er op een andere plek in de binnenstad, de Witte de Withstraat, een steekpartij. Een 29-jarige Rotterdammer raakte daarbij gewond, hij werd naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens Willems zijn geweldsincidenten als gisteravond schering en inslag in Rotterdam. Hij betreurt dat is het gebeurd tijdens het festival, maar benadrukt dat er honderdduizenden mensen op afkomen. "Het heeft meer te maken met dat er veel mensen bij elkaar zijn." In combinatie met drank- en drugsgebruik zijn problemen volgens hem haast onvermijdelijk.

Roep om verbod

Een leuk evenement met een bittere nasmaak, schrijft de VVD in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Volgens de partij passen de schietincidenten binnen een patroon van geweldsincidenten "die jaar op jaar plaatsvinden met Zomercarnaval". De VVD wil weten hoeveel incidenten er zijn geweest en die vergelijken met de voorgaande edities.

Leefbaar Rotterdam stelt dat het feest "elk jaar eindigt in kogels". De partij, die samen met de VVD in het gemeentebestuur zit, roept op sociale media op tot een verbod op het Zomercarnaval.

Willems spreekt tegen dat er elk jaar schietincidenten zijn. "Ik kan garanderen dat het niet zo is." Tijdens de vorige editie was er volgens de stichtingsvoorzitter een incident in een kroeg in de binnenstad, "maar dat staat helemaal buiten het parcours van de optocht".

Het stadsbestuur wil allereerst duidelijkheid over de incidenten van afgelopen editie. Locoburgemeester Tim Versnel zegt in een reactie tegen persbureau ANP dat het eerst aan de politie is om onderzoek te doen. "Dat moet nu eerst goed gebeuren. Vragen over de toekomst zijn begrijpelijk, maar komen daarna."