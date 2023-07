Vier vermisten na helikoptercrash, Australië houdt toestel voorlopig aan de grond

Het Australische leger vliegt voorlopig niet meer met de MRH-90 Taipan-helikopter, nadat afgelopen vrijdag een toestel crashte in de Koraalzee. Dat gebeurde bij een grootschalige militaire oefening met de Verenigde Staten. Vier militairen worden nog altijd vermist.

Australië beschikt over vier exemplaren van het type helikopter, dat onder meer door Nederland en Duitsland werd ontwikkeld. Nederland ondervond eerder ook problemen met de NH90, een variant van het Australische toestel. In 2020 stortte een helikopter van de Koninklijke Marine neer in de Caribische Zee bij Aruba. Dat gebeurde tijdens een patrouillevlucht voor de Kustwacht. Twee bemanningsleden kwamen om het leven.

De crash voor de kust van Australië gebeurde afgelopen vrijdag bij Hamilton Island, voor de kust van de staat Queensland. Gisteren werden al brokstukken van het toestel aangetroffen. Naar de vier inzittenden wordt nog altijd gezocht. De kans dat zij nog leven worden gevonden is nihil.

Volgens de Australische minister van Defensie is er een groot onderzoek gestart naar de toedracht van de crash. Na het ongeval werd ook de militaire oefening met de VS tijdelijk stilgelegd, maar die is inmiddels hervat.

Begin dit jaar maakte de Australische regering overigens al bekend de MRH-90 Taipan-helikopters op termijn te gaan vervangen door Amerikaanse Black Hawks.