Gestrande vakantiegangers terug uit Noord-Italië: 'Knallen op het huisje'

Zo'n 350 Nederlandse toeristen die waren gestrand in Noord-Italië zijn met bussen opgehaald. De eerste bus kwam vanochtend vroeg aan in Maastricht. In diverse steden zijn mensen afgezet, de laatste rond 11.00 uur.

De vakantiegangers vertrokken gisteren verdeeld over zeven bussen naar huis. Hun auto's, campers en caravans raakten door noodweer rond het Gardameer zo beschadigd dat ze er niet meer mee konden rijden. Er vielen hagelstenen zo groot als tennisballen en ze hadden last van zware onweersbuien en overstromingen.

In de loop van vandaag vertrekken nog zo'n honderd mensen met bussen uit Italië. De bussen rijden naar Maastricht, Venlo, Eindhoven, Arnhem, Utrecht, Amersfoort en Rotterdam. Daarvandaan gaan mensen met eigen vervoer naar huis.

Voor mensen die nog in het getroffen gebied zijn, heeft de ANWB monteurs met materiaal voor noodreparaties gestuurd. Daarmee kunnen naar verwachting tachtig tot honderd wagens rijklaar worden gemaakt.

'Het leek wel oorlog'

Busreizigers vertellen bij aankomst in Rotterdam over hun ervaringen. Een stel dat bij het Gardameer kampeerde in een tent was in het toiletgebouw toen het begon te hagelen. "Het leek wel oorlog. Toen we terugkwamen, was er niets meer over van de tent en de auto. We hadden niets meer", vertelt de vrouw. "Gelukkig zijn we de afgelopen vijf dagen heel goed opgevangen op de camping. Het was mijn eerste keer bij het Gardameer, maar voorlopig hoef ik niet meer."

Hoe het verdergaat met hun auto weten ze nog niet. "Ik denk dat hij total loss is, er is weinig meer van over." Foto's die de man laat zien, bevestigen dat beeld. De ruiten zijn kapot, net als de spiegels en de deurlijsten. Het dak en de motorkap zitten vol deuken. "De hagelballen stuiterden gewoon van de grond weer omhoog."

Dit zijn beelden van de hagel en de schade: