Oekraïense drones bereiken opnieuw centrum van Moskou

In het centrum van Moskou zijn twee gebouwen beschadigd geraakt door een Oekraïense droneaanval, melden Russische staatsmedia. De aanval gebeurde vannacht in het financiële district van de Russische hoofdstad. Daarbij is een bewaker van een van de gebouwen gewond geraakt.

Volgens het ministerie van Defensie waren er drie drones betrokken bij de aanval. Een daarvan werd onderschept in Odintsovo, een westelijke voorstad van Moskou. Vanwege de aanval werd het vliegverkeer op luchthaven Vnoekovo een uur stilgelegd.

Het zakendistrict Moskva-Citi, bekend van zijn wolkenkrabbers, ligt zo'n vijf kilometer van het Kremlin verwijderd. In een van de gebouwen die geraakt is, zitten drie Russische ministeries en appartementen.

Op video-opnames van de vermoedelijke droneaanval is te horen dat er iets overvliegt in het zakencentrum van Moskou. Even later is verderop een explosie te zien. Op beelden is te zien dat meerdere ramen en kozijnen gesneuveld zijn.

Een ooggetuige zegt de explosie hard gevoeld te hebben: