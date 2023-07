Noorwegen overrompelt Filipijnen en plaatst zich met Zwitserland voor achtste finales

Een rode kaart maakte de aftocht van de Aziatische nummer 46 op de wereldranglijst compleet. Sofia Harrison, vlak daarvoor ingevallen voor de onfortuinlijke Barker, werd weggestuurd na een onhandige tackle. In overtal scoorde Noorwegen nog eenmaal. Diep in blessuretijd maakte Sophie Haug met haar derde treffer de 6-0.

Vlak na rust werd het nog pijnlijker voor de Filipijnen. Een eigen doelpunt van Alicia Barker betekende 4-0, Vervolgens verzilverde Guro Reiten zelf een strafschop nadat zij in kansrijke positie onderuit was gehaald.

De spits van AS Roma stond vroeg in de wedstrijd tweemaal op de juiste plek bij een hoge voorzet. Haar eerste treffer had enige gelijkenis met de goal van Marco van Basten in de EK-finale van 1988. Elf minuten later liet Haug de Filipijnse keeper opnieuw kansloos, ditmaal met het hoofd.

Net als in het vorige duel, tegen Noorwegen, hielden de Zwitsers het op 0-0. Eenvoudig was dat niet tegen Nieuw Zeeland. Annalie Longo was in de eerste helft dicht bij een treffer namens het gastland, net als spits Jacqui Hand, die tegen de paal schoot.

Keeper Gaelle Thalmann hield Zwitserland na rust op de been met een redding op de inzet van Malia Steinmetz. Dichterbij kwam Nieuw-Zeeland niet. Zo is het gastland, ondanks de eerste WK-zege in de geschiedenis, na drie wedstrijden uitgeschakeld.