Kamer wil Binnenhof alleen verlaten voor coronaproof-gebouw, Knops boos

Het vertrek van de Tweede Kamer van het Binnenhof in de zomer van 2021 naar tijdelijke huisvesting staat opnieuw ter discussie. Het dagelijks bestuur, onder leiding van Kamervoorzitter Arib, wil de zekerheid dat dit gebouw bij het Haagse Centraal Station, B67 genoemd, volledig coronaproof is en dat het parlementaire werk ongestoord kan doorgaan.

De Kamervoorzitter is daar nu niet van overtuigd. "Wij willen daar net zo kunnen functioneren als we hier nu doen", zegt zij in een reactie op een via de De Telegraaf uitgelekte brief van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken. "Wij willen niet verhuizen naar een gebouw als we die zekerheid niet hebben."

Plotse ambtelijke mededeling

In die brief aan het dagelijks bestuur, het presidium, uit Knops zijn zorgen over de opstelling van de Tweede Kamer. In november zou de sleuteloverdracht zijn van het tot Tweede Kamer omgebouwde voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna kon er een begin worden gemaakt met het aanleggen van kabels voor computerverbindingen en het verder inrichten van het pand.

Maar Knops kreeg onlangs een "plotse ambtelijke mededeling" dat die overdracht op 13 november niet door zou gaan. Hij heeft daar "met verbazing kennis van genomen."

In zijn brief benadrukt Knops dat er gezamenlijk een "uiterste poging" gedaan moet worden om de geplande verhuizing mogelijk te maken. Knops zegt dat het historische Binnenhof-complex snel gerenoveerd moet worden, vanwege de brandgevaarlijkheid van het pand. De Haagse brandweer gedoogt de situatie nu, maar dat kan niet langer doorgaan. Ook heeft de verbouwing van de tijdelijke huisvesting al 160 miljoen euro gekost, zo staat in Knops' brief.

Passen en meten

Kamervoorzitter Arib is verbaasd over de brief. Knops heeft beloofd dat alle debatten "één op één" in die tijdelijke huisvesting door kunnen gaan, ze zegt. "Het is aan Knops om dat te doen." Ze vindt niet dat de Kamer te hoge eisen stelt; nu werken er al minder mensen in het parlement vanwege het coronavirus.

Alexander Pechtold, voorzitter van een bestuurlijke commissie renovatie Binnenhof, is bezorgd over de opstelling van de Tweede Kamer. Hij hoopt dat de Kamer zijn voorbeeldfunctie zal tonen in de onzekere coronatijden, zo laat hij desgevraagd weten. "Iedereen moet passen en meten in deze tijd." Ook benadrukt hij dat er 160 miljoen euro aan de nieuwe huisvesting is uitgegeven.

De renovatie van het Binnenhof is al een jaar uitgesteld, onder meer naar aanleiding van extra milieueisen, die voortkomen uit de stikstofproblematiek. Ook is er vertraging ontstaan door een voortslepende ruzie over de verbouwingsplannen van het gerenommeerde architectenbureau OMA. Kamerleden vonden de voorstellen te ingrijpend en sprake van een "megalomaan" ontwerp. Het architectenbureau heeft de opdracht teruggegeven.