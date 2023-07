Schade door modderstroom en steenlawine Dolomieten

Het noorden van Italië heeft opnieuw te maken gehad met noodweer. Op meerdere plekken in de Dolomieten is schade aangericht door extreme regenval en een steenlawine. In twee uur tijd viel zo'n 50 millimeter regen.

Het zwaarst getroffen is de plaats Olang, dicht bij de grens met Oostenrijk. Daar veranderde een beek in een kolkende modderstroom, die meerdere houten bruggen wegsloeg. Ook drinkwaterleidingen zijn daar beschadigd.

Modder en stenen blokkeren meerdere gebouwen en wegen in het dunbevolkte gebied, waaronder de toegang tot een kabelbaan.

Bij de Gardenapas, ten oosten van Bolzano, kwam een steenlawine terecht op een parkeerplaats. Meerdere auto's en campers werden daar bedolven onder enorme hoeveelheden keien. Niemand raakte gewond.