Race tegen de klok op slotdag Tour: 'Tijdrijden liegt niet, sterkste wint'

"Breng alsjeblieft deze fantastische discipline terug in 2023!" Dat waren een jaar geleden de woorden van Ellen van Dijk op haar Instagram-pagina. De wielrenster, die nu hoogzwanger is, maakt zich hard voor meer tijdritten en is dan ook heel blij met de toevoeging van de individuele discipline aan de Tour de France Femmes. "Zeker vorig jaar waren er weinig tijdritten voor vrouwen. Het is superzonde dat er maar zo weinig momenten zijn waarop je je kan meten in een tijdrit", vertelt Van Dijk over het jaar waarin er alleen bij de Giro Donne een individuele race tegen de klok was opgenomen in het parcours. Zelf vindt Van Dijk het "de mooiste discipline". "Dat komt ook omdat ik er goed in ben, denk ik, maar het hoort ook gewoon bij het wielrennen." De 36-jarige Van Dijk is drievoudig wereldkampioen en viervoudig Europees kampioen tijdrijden.

Het moet bij je mentaliteit passen, want je moet in je eentje jezelf binnenstebuiten keren. Ellen van Dijk over tijdrijden

"Met mede-tijdrijders, concurrenten eigenlijk, heb ik gesproken en samen hebben we besloten toen een statement te maken. Ik weet niet of dat echt de reden is geweest, maar er zit nu dus wel een tijdrit in de Tour", zegt een tevreden Van Dijk. "Ik denk niet dat het echt door mij komt, ik wil mezelf niet te veel credits geven, maar ik vind het wel fantastisch, ja." Completere ronde De Tour is dankzij de tijdrit nu een completere ronde, vindt Van Dijk. "Een grote ronde moet alle aspecten hebben; vlakke sprintetappes, flinke klimetappes, heuveletappes en ook een tijdrit. Je moet alle type rensters een kans geven om zich te laten zien in hun specialisme."

Tour de France Femmes live bij NOS De laatste etappe Tour de France Femmes is vanaf 15.18 uur live te zien op NOS.nl en op NPO 1. Vanaf 14.30 is de tijdrit al te volgen in een liveblog op NOS.nl.

Maar wat maakt iemand nou echt een tijdritspecialist? Van Dijk: "Het vermogen dat je kunt wegtrappen, dat is het belangrijkste. Je motor, je kracht en daarnaast ook de aerodynamica. Maar daarnaast moet het ook wel bij je mentaliteit passen, want je moet echt in je eentje jezelf binnenstebuiten keren. Je moet jezelf tot het uiterste drijven." En "de een kan dat beter dan de ander", volgens de tijdritspecialiste. "Sommigen hebben meer tegenstand nodig om zichzelf helemaal kapot te rijden, anderen kunnen dat gevecht met zichzelf wat beter aan."

Van Dijk wil tijdens een tijdrit "zo min mogelijk afleiding" hebben. "Ik wil me echt focussen op m'n taak en helemaal niet bezig zijn met mijn concurrentes. Tussentijden wil ik niet weten. Dat leidt me alleen maar af. Ik moet echt in m'n eigen wereldje zitten om het diepste te kunnen gaan." Volgens Van Dijk moet je een tijdrit heel anders benaderen dan een rit in lijn. "Soms worden Touretappes wel verkend, maar meestal bekijk je die online. Bij een tijdrit is dat heel anders. Die voorbereiding is veel specifieker." "Je fietst het parcours zelf, je visualiseert de rit. Van 's ochtends vroeg tot de start is alles uitgetekend wat je gaat doen. Elke minuut is uitgeschreven. Alles gaat volgens schema, het luistert heel nauw."

De tijdrit van de Tour de France wordt vandaag verreden in Pau. Na 22 individuele kilometers op de fiets wordt duidelijk wie gehuldigd gaat worden als winnares van de Ronde van Frankrijk. Vollering, Niewiadoma of Van Vleuten? Wordt het Demi Vollering, die na haar sterke optreden op de Tourmalet een voorsprong heeft van maar liefst 1.50 op de verrassende nummer twee Katarzyna Niewiadoma? Of wordt het toch nog Annemiek van Vleuten, die 2.28 minuten moet zien goed te maken? "Ik hoop het", zei een uitgeputte Vollering, die gisteren voor het eerst in haar carrière de gele trui uitgereikt kreeg. "Ik hoop dat ik nog een beetje benen over heb." Het afgelopen seizoen investeerde Vollering flink in het verbeteren van haar tijdrit. Een beetje weifelend: "Dus daar heb ik ook wel vertrouwen in, denk ik."