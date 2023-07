Denk Verstappen weg en strijd in Formule 1 is fel en onvoorspelbaar

"We stonden al achter voor het seizoen begon. De auto was niet te doen", blikt Hamilton terug. "Inmiddels gaat het best redelijk, maar het vergde veel tijd om de auto te begrijpen. Op sommige circuits werkt het, op andere nog niet."

"We winnen tot nu toe alle races, maar achter ons fluctueert het", vat Verstappens teamleider Christian Horner de essentie samen. "Er staat steeds iemand anders op het podium. Daarom is het gat naar de concurrentie extra groot, zowel bij de coureurs als in het wereldkampioenschap voor constructeurs. Ze maken het ons wel erg gemakkelijk."

Wie alleen kijkt naar de uitslagen ziet een voorspelbaar en bloedsaai Formule 1-seizoen. Maar achter de dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing woedt een felle strijd om de troostprijzen. Het bijzondere: geen enkele renstal is structureel best of the rest.

"Het is een steile klim. We maken progressie, maar het sneeuwt onder omdat we niet vechten voor de titel. Ons doel is de tweede plaats. Dat wordt zwaar genoeg: Aston Martin en Ferrari zijn sterk en McLaren zit in de lift. Maar na de eerste races dachten we echt dat tweede worden onmogelijk was."

"Of we een race gaan winnen dit jaar? Nou, de Red Bulls zijn niet te pakken. Maar zeg nooit nooit."

Aston Martin (3de, 184 punten, 6 podiums)

Ze leken de revelatie van het seizoen te worden: Aston Martin begon ijzersterk. Fernando Alonso reeg de podiumplekken aaneen en beloofde nog net geen gouden bergen. "Deze auto is voor 95 procent nieuw; andere teams hebben voortgeborduurd op hun oude ontwerp. Dat betekent dat er bij ons nog veel in het vat zit. We zullen alleen maar sterker worden", sprak Alonso vol overtuiging.

Maar de Spanjaard zat mis. De klad zit er een beetje in bij de groene brigade van multimiljonair Lawrence Stroll. Het team is weggezakt. In de nuchtere woorden van zoon Lance: "De snelheid is een beetje weg. Werk aan de winkel."