Beerensteyn hervat groepstraining, Oranje bijna compleet richting Vietnam

Of de drie inzetbaar zijn in de laatste groepswedstrijd tegen Vietnam, is nog niet bekend.

Verdediger Van der Gragt viel ziek uit in het duel met de VS. Zij en Pelova werden vervolgens afgezonderd van de groep. Zondag volgde Pelova een individueel programma, Van der Gragt heeft deels met de groep getraind.

Ook Stefanie van der Gragt en Victoria Pelova stonden weer op het veld. Beiden stonden in de eerste twee duels in de basis, maar waren de afgelopen dagen ziek.

De eerste spits van Oranje viel geblesseerd uit in de openingswedstrijd tegen Portugal en ontbrak vervolgens tegen de VS.

Op dinsdag 1 augustus in Dunedin is de laatste tegenstander van Oranje in de groepsfase Vietnam (09.00 uur).