Estafettezwemsters als vijfde door naar finale 4x100 meter op WK

De Nederlandse zwemsters hebben zich op de slotdag van de WK in het Japanse Fukuoka als vijfde geplaatst voor de finale van de 4x100 meter wisselslag.

Kira Toussaint, Kim Busch, Tes Schouten en Marrit Steenbergen kwamen in de series tot een tijd van 3.57,81. Canada plaatste zich als snelste in 3.55,93.

Maaike de Waard kwam niet in actie op de estafette. Ze is ziek.

Blik op Parijs

Met het oog op de Olympische Spelen in Parijs wilden de vrouwen zich in ieder geval plaatsen voor de finale en een goede tijd neerzetten. Na de WK van volgend jaar in Doha wordt een klassement opgemaakt. Er zijn voor Parijs zestien plekken te verdelen.

Steenbergen komt zondag ook in actie op de finale van de 50 meter vrij.