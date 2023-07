Wonderkind Caicedo leidt verrassende zege op Duitsland in, WK-primeurs voor Marokko

In een af en toe grimmig WK-duel heeft het als favoriet bestempelde Duitsland een verlies geleden tegen Colombia. In het Australische Sydney schoot Alexandra Popp vlak voor tijd vanaf de stip de 1-1 binnen, maar het slotakkoord was voor Manuela Vanegas: 1-2. In dezelfde groep H won Marokko eerder op de dag met 1-0 van Zuid-Korea.

Stand in groep H - NOS

De pas 18-jarige Linda Caicedo, tijdens een training nog in elkaar gezakt waarna een bezoek aan het ziekenhuis volgde, opende bij Duitsland-Colombia het bal na 53 minuten. De aanvaller toonde haar klasse door zich tussen twee Duitse verdedigers knap vrij te spelen en de bal vervolgens in de verre hoek achter keeper Merle Frohms te schieten. Het wonderkind speelt intussen haar derde WK in een jaar tijd. Vorig jaar augustus bereikte de aanvaller met Colombia Onder 20 de kwartfinales in Costa Rica, in oktober met Onder 17 de finale in India en ditmaal maakt ze met het A-team naam op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

De inzet van Caicedo vliegt het Duitse doel in - Reuters

De door Real Madrid aangetrokken Caicedo, op 15-jarige leeftijd getroffen door eierstokkanker, maakte in het openingsduel met Zuid-Korea (2-0 winst) al indruk door de tweede Colombiaanse treffer voor haar rekening te nemen en trok die lijn tegen de Duitsers vrolijk door. Het leek aanvankelijk bij die ene goal te blijven tegen Duitsland, waar de defensieve zorgen voor bondscoach Martina Voss-Tecklenburg maar blijven toenemen. Halverwege viel centrale verdediger Sara Doorsoun uit. Blessures Voor het toernooi haakten linksback Carolin Simon (begin juli kruisbandblessure tegen Zambia) en rechtsback Giulia Gwinn (niet op tijd fit na een kruisbandblessure) al af. Voss-Tecklenburg loste die absenties in het eerste groepsduel met Marokko (6-0 winst) op met de offensief ingestelde Svenja Huth op rechts en zekerheid Felicitas Rauch op links.

Teleurstelling bij Alexandra Popp en Lina Magull - Reuters

Rauch raakte vrijdag op de training echter geblesseerd aan haar knie en het is onduidelijk of zij dit WK nog in actie komt. Haar plek werd tegen Colombia ingenomen door Chantal Hagel, net als Huth van nature geen verdediger. Duitsland leek zoals gezegd tegen een nederlaag aan te lopen, maar een minuut voor het einde van de reguliere speeltijd kreeg het een penalty. De van een blessure teruggekeerde Lena Oberdorf werd gevloerd door keeper Catalina Perez. Alexandra Popp benutte de strafschop. Blessuretijd In blessuretijd kopte Vanegas toch nog raak uit een Colombiaanse corner, waardoor de Zuid-Amerikanen de macht grepen in groep H.

Manuela Vanegas - Reuters

Donderdag treffen de Duitsers Zuid-Korea, terwijl de Colombianen het opnemen tegen Marokko.

Marokko boekt eerste WK-zege Eerder op de dag schreef Ibtissam Jraidi WK-geschiedenis voor dat land. De spits van Marokko kopte in de tweede groepswedstrijd al na zes minuten raak tegen Zuid-Korea.

Bekijk hier de samenvatting de wedstrijd tussen Zuid-Korea en Marokko bij het WK voetbal in Adelaide. - NOS

Het was niet alleen het eerste doelpunt voor Marokko op een mondiale eindronde, maar ook een goal die direct genoeg bleek voor de eerste zege op een mondiale eindronde: 0-1.

Verdediger Nouhaila Benzina werd bovendien de eerste speelster ooit die in een hijab het veld betrad tijdens een WK voetbal.

Nouhaila Benzina - EPA