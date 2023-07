Wekdienst 30/7: Protest tegen plannen Netanyahu • Laatste dag Tour de France Femmes

Goedemorgen! Vandaag wordt er in Amsterdam gedemonstreerd tegen de omstreden hervormingsplannen van de Israëlische regering. En in de Tour de France Femmes staat de laatste etappe op het programma.

Wat heb je gemist?

De politie in Rotterdam heeft drie verdachten opgepakt voor de schietpartij op de Coolsingel, waar het Zomercarnaval bezig was. Een van hen is door de politie neergeschoten, nadat hij kort daarvoor zelf het vuur had geopend op iemand. Zowel de schutter als het slachtoffer is aangehouden.

Kort na het incident werd even verderop een derde verdachte opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt. Op de Coolsingel raakten in totaal drie mensen gewond.

Ander nieuws uit de nacht:

Zakencentrum Moskou getroffen door droneaanval: twee gebouwen zijn beschadigd geraakt, maar er zijn volgens de autoriteiten geen doden of gewonden.

Opnieuw een dode op dancefestival Tomorrowland: het gaat om een 35-jarige bezoeker uit Thailand. Vorig weekend overleed al een medewerker van 26 jaar, vermoedelijk na drugsgebruik.

Dode bij auto-ongeluk in Barneveld, twee mannen opgepakt: de twee waren vermoedelijk onder invloed. Ze waren na het ongeluk weggelopen.

En dan nog even dit:

Politieagenten in de Amerikaanse staat Californië hadden waarschijnlijk iets heel anders verwacht toen ze afgingen op een melding van een indringer in een achtertuin. Eenmaal ter plaatse troffen ze een beer aan in een zwembad. Het dier zocht verkoeling voor de hitte: