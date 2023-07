Opnieuw tienduizenden betogers in Israël tegen hervormingen rechtssysteem

In Israël zijn opnieuw tienduizenden mensen op de been om te demonstreren tegen de fel omstreden hervormingsplannen van premier Netanyahu. Er wordt voor het dertigste weekend op rij gedemonstreerd.

In onder meer Tel Aviv zijn duizenden mensen op de been, waarbij betogers onder meer Israëlische vlaggen dragen, fakkels omhoog houden en op trommels slaan. Volgens de Israëlische krant Haaretz zijn er ook bij het presidentieel paleis in Jeruzalem duizenden demonstranten.

Macht regering wordt groter

De regering van Netanyahu wil met de hervormingen de macht van het Hooggerechtshof inperken. Tot maandag kon het Hooggerechtshof besluiten van de regering tegenhouden als het die onredelijk achtte.

Maar het parlement nam maandag een eerste hervormingswet aan, waarmee de macht van de regering toeneemt ten koste van het Hooggerechtshof De komende maanden wil de ultra-rechtse regering van Netanyahu nog meer wetsvoorstellen door het parlement loodsen.

Een Israëlische protestbeweging is naar het Hooggerechtshof gestapt om de nieuwe wet te verwerpen. In september zal het hof zich over dat verzoek buigen. Volgens critici bedreigt premier Netanyahu met zijn wetten de democratie in Israël. Netanyahu ontkent dat.