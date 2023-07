Opnieuw een dode op dancefestival Tomorrowland

Op muziekfestival Tomorrowland is opnieuw een dode gevallen. Het slachtoffer is een 35-jarige bezoeker uit Thailand, zegt het parket van Antwerpen tegen Belgische media.

Vorig weekend was er ook al een dode te betreuren op het festival in het Belgische Boom. Toen overleed een 26-jarige medewerker, vermoedelijk na drugsgebruik.

Over de doodsoorzaak de 35-jarige festivalganger uit Thailand is nog niets bekendgemaakt. De VRT meldt dat de bezoeker gisteren rond middernacht bewusteloos is gevonden op het festivalterrein. Daarop is hij of zij naar het ziekenhuis gebracht, waar de festivalganger is overleden.

Medeleven

In een eerste reactie betuigt Tomorrowland tegenover de VRT medeleven aan vrienden en familie van het slachtoffer. De organisatie wacht het onderzoek naar het sterfgeval verder af. Bezoekers worden opgeroepen om naar elkaar om te kijken en hulp te bieden als iemand in nood is.

Tomorrowland is een van de grootste dancefestivals ter wereld. Deze editie duurt twee weekenden en begon vorige week. Morgen is de laatste dag.