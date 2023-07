In Barneveld is afgelopen avond een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Bij het ongeval was een andere auto betrokken en de twee inzittenden daarvan zijn aangehouden.

De twee mannen waren volgens de politie vermoedelijk onder invloed. Ze waren na het ongeluk weggelopen van de plaats van het incident op de Scherpenzeelseweg.

De politie heeft de weg afgezet en doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Ook de identiteit van de vrouw moet nog officieel worden vastgesteld.