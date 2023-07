Piastri verrast winnaar Verstappen: 'Leuk om met jonge coureur te duelleren'

Red Bull-teambaas Christian Horner deelt die mening. "Het was de juiste beslissing. Als we Max meteen binnen hadden gehaald, hadden we misschien tijd verloren in de drukte in de pitlane."

"Het moeilijkste was het moment dat we naar binnen moesten", zegt de koploper in het wereldkampioenschap (nu 118 punten meer dan Pérez). "Ik had meteen kunnen gaan, maar we kozen de meest veilige optie. Je kunt anders veel problemen krijgen, omdat iedereen tegelijk naar binnen duikt."

"Leuk om met een nieuwe jonge coureur te duelleren. Ik heb zelf ook meegemaakt hoe dat is. Hij doet het erg goed", steekt de Nederlander de loftrompet over de voormalig kampioen in de Formule 2 en Formule 3, die tweede werd op het natte Spa-Francorchamps.

Na de safetycar, als gevolg van een uitglijder van de Spaanse routinier Fernando Alonso, stelde Verstappen orde op zaken. "De auto was erg goed en ik kon mijn banden goed sparen. Ik zag dat Oscars banden het vrij zwaar hadden en mede dankzij onze topsnelheid kon ik er vrij gemakkelijk voorbij."

Dat had de winnaar volgens Piastri goed gezien. "De banden waren lastig heel te houden. Dat nekte me, maar Max was sowieso veel sneller. Het is niet echt relaxed als je hem achter je hebt. Ik maakte een klein foutje in de eerste bocht, maar uiteindelijk had ik hem nooit achter me gehouden."

Zo in de muur

De jonge Australiër, die op Silverstone (vierde) en de Hungaroring (vijfde) net naast het podium greep, noemt de tweede plaats in de sprintrace "een optimaal resultaat". "We hebben er in moeilijke omstandigheden het beste van gemaakt. Het was tricky. Je wilt altijd meer, maar je staat in dit weer zo in de muur. Fijn gevoel dat we met deze auto voor podiumplekken kunnen vechten. Het zijn mooie weken."

Piastri waakt ervoor om naast zijn schoenen te gaan lopen. "Voor dit seizoen hoopten we op een resultaat als dit, maar de start was belabberd. Dit motiveert. Alle complimenten vleien me, maar ik moet nog veel leren, al is een beker pakken erg fijn."