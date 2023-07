Bussen met gedupeerde vakantiegangers onderweg vanaf Gardameer

Nederlandse vakantiegangers die deze week bij het Gardameer waren getroffen door noodweer zijn vanmiddag en vanavond opgehaald met bussen. De groep van 350 mensen is verdeeld over zeven bussen die naar verschillende steden in Nederland rijden, zegt een woordvoerder van alarmcentrale SOS International.

De bussen rijden naar Eindhoven, Arnhem, Breda, Utrecht, Venlo, Rotterdam en Amersfoort. De meeste komen naar verwachting morgenochtend aan. Vervolgens reizen mensen het laatste stuk zelf naar huis.

Door het noodweer in Italië raakten auto's, caravans en campers van vakantiegangers bij het Gardameer zo beschadigd dat ze niet meer rijden. "Normaal gesproken doen we veel reparaties ter plekke", zegt de woordvoerder van SOS International. "Maar nu waren het zo veel auto's." Daarom besloten de alarmcentrales SOS International, de ANWB, Eurocross, VHD en Allianz samen busvervoer te regelen.

Morgen vertrekt er nog eens een groep van 100 toeristen vanuit Italië. "En we zijn ook aan het kijken voor volgende week", zegt de woordvoerder van SOS International.

'Hele puzzel'

Het busvervoer regelen was nog "een hele puzzel", zegt de woordvoerder. "Wie moet waar worden opgehaald, naar welke stad moeten ze en in welke bus gaan ze dus? Maar het is gelukt."

Auto's, caravans, campers en spullen worden op een ander moment opgehaald. "De primaire zorg was nu de mensen naar huis krijgen, zegt de woordvoerder.