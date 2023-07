Einde van de democratie? Deze conservatieve denkers zijn wél blij met de hervormingen in Israël

Hoe zit het ook alweer? Kortgezegd wil de regering van Netanyahu de macht van het Hooggerechtshof inperken. Tot maandag was het nog zo dat rechters nieuwe wetten konden tegenhouden als ze in strijd waren met basisrechten. Maar de conservatieve regering heeft die bemoeienis geschrapt.

Eugene Kontorovich is voorstander van de wetten die de regering Netanyahu wil doorvoeren. Sterker: hij is lid van de conservatieve rechtse denktank Kohelet, die volgens Israëlische en Amerikaanse media meehielp met het bedenken van de juridische hervormingen. Volgens Kontorovich wordt Israël juist democratischer als rechters minder te zeggen hebben.

Ook de Amerikaanse jurist en lobbyist Jeff Ballabon is voor de hervormingen. Hij was als politiek adviseur betrokken bij de Trump-campagne van 2016, en is gelieerd aan meerdere rechts-conservatieve denktanks. "Het is geen politieke machtsgreep", roept hij als Nieuwsuur hem confronteert met de vele kritiek op de plannen. Hij noemt de nieuwe wetten 'een echt kleine correctie waar weinig tegen in te brengen is'.

Wet van 'redelijkheid'

De hervormingen bestaan uit meerdere nieuwe wetten. Afgelopen maandag stemde het Israëlische parlement in met de eerste wet in die reeks. Die maakt dat het Hooggerechtshof niet langer een beslissing van de regering als 'onredelijk' kan aanmerken. Ballabon is blij: "'Redelijkheid' kent in Israël dus geen andere maatstaf dan wat de rechter denkt. Dat kan niet blijven bestaan."

Ook volgens Kontorovich ging de bevoegdheid van rechters om wetten tegen te houden veel te ver. Want, zo zegt hij, voordat de regering een wet aanneemt checken politici of die legaal en proportioneel is, en of er sprake is van een belangenconflict. "Zelfs als al die dingen in orde zijn, kan de rechter nog steeds zeggen dat het een slechte beslissing is. Gewoon omdat ze het er niet mee eens zijn."