Opnieuw schietincident op Coolsingel, programma Zomercarnaval stilgelegd

Vlak bij het Rotterdamse stadhuis op de Coolsingel is er vanavond opnieuw een schietincident geweest, bevestigt de politie. Er is iemand gewond geraakt en er zijn politiewagens en een ambulance aanwezig. De organisatie van het Zomercarnaval heeft uit veiligheidsoverwegingen het programma stilgelegd. Wie er heeft geschoten, is nog niet bekend. Er ontstond paniek en mensen renden weg.

Eerder vanmiddag ook schietpartij

Aan het einde van de middag was er ook al geschoten op de Coolsingel. Een man loste een of meerdere schoten, meldde de politie. Bij dat incident raakte niemand gewond. De schutter is voortvluchtig.

In het centrum zijn veel bezoekers op de been voor het Zomercarnaval. Op de beelden van het schietincident vanmiddag was een wapen zichtbaar. Er werd niet geschoten op de carnavalsstoet. De schutter sloeg op de vlucht en is nog niet aangehouden.