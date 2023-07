Geschoten op Rotterdamse Coolsingel tijdens Zomercarnaval, geen gewonden

In Rotterdam heeft een man op de Coolsingel een of meerdere schoten gelost, meldt de politie. Daarbij is niemand gewond geraakt.

De politie kreeg rond 17.15 uur een melding van het schietincident, dat gebeurde tijdens het Zomercarnaval in de stad. Het was volgens de politie dan ook druk op de Coolsingel. Uit de camerabeelden in de stad blijkt volgens de politie dat er geen onrust ontstond.

Onduidelijk is waarom er is geschoten. "Dat wordt allemaal nog onderzocht", zegt een woordvoerder.

De politie meldt op Twitter op zoek te zijn naar een verdachte. Het gaat om een man met een donkere huidskleur, een beige broek en een zwarte tas met een rode band.