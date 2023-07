Drie gewonden bij tweede schietincident op Coolsingel tijdens Zomercarnaval

Vlak bij het Rotterdamse stadhuis op de Coolsingel is er vanavond opnieuw een schietincident geweest, bevestigt de politie. Er zijn drie mensen gewond geraakt. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De politie meldt op Twitter dat ook agenten meerdere schoten hebben gelost.

Na de schoten ontstond paniek. Een omwonende zegt ongeveer vijf schoten te hebben gehoord en vanuit zijn raam meerdere mensen op de grond te hebben zien liggen. Op foto's is te zien dat er een revolver tussen de tramrails ligt. Volgens de getuige kwamen er meerdere ambulances ter plaatse.

De parade van het Zomercarnaval was op dat moment voorbij maar op een paar podia werd nog muziek gedraaid. "Er was geschreeuw en mensen liepen alle kanten op."

Eerder vanmiddag ook schietpartij

Aan het einde van de middag was er ook al geschoten op de Coolsingel. Een man loste een of meerdere schoten, meldde de politie. Bij dat incident raakte niemand gewond. De schutter is voortvluchtig.

In het centrum zijn veel bezoekers op de been voor het Zomercarnaval. Op de beelden van het schietincident vanmiddag was een wapen zichtbaar. Er werd niet geschoten op de carnavalsstoet. De schutter sloeg op de vlucht en is nog niet aangehouden.